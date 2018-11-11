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Isparta'da motosikletiyle önce kaldırıma sonra trafoya çarpan sürücü öldü

Isparta'da motosikletiyle önce kaldırıma, daha sonra yol kenarındaki elektrik trafosuna çarpan kasksız sürücü Osman Bekir Cazgır (17) olay yerinde can verdi.

  • DHA
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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Osman Bekir Cazgır, kullandığı plakasız motosikletin kontrolünü kaybedince, önce kaldırma, daha sonra yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Başında kask olmayan Osman Bekir Cazgır motosikletin üzerinden fırlayıp, yere düştü.
 
 
İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler Osman Bekir Cazgır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Osman Bekir Cazgır'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu'na konuldu. 
 

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