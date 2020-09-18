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Motosikletiyle şarampole uçan 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosiklet kazası geçirdiği belirlenen bir kişi yol kenarında ölü olarak bulundu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA18 Eylül 2020 Cuma 12:13 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 12:13
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Olay, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Eşme karayolu Sobran Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen vatandaşlar yol kenarında yatmakta olan bir şahsı görmesi üzerine durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 acil servis ekipleri yol kenarında yatan İbrahim Alakent’in (27) öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Alakent’in plakasız motosikletiyle trafik levhasına çarptığı ardından da şarampole yuvarlanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Alakent’in cenazesi önce Alaşehir Devlet Hastanesi morguna buradan da İzmir Adli Tıbba gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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