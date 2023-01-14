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Motosikletler hurda olmayı bekliyordu: Silah endüstrisine katkıda bulunacak

Hatay'da trafikten men edilen 2 bin motosiklet, silah endüstrisinde kullanılmak üzere Makina Kimya Endüstrisi'ne (MKE) gönderildi.

IHA14 Ocak 2023 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Motosikletler hurda olmayı bekliyordu: Silah endüstrisine katkıda bulunacak
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Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden eksikleri olan 2 bin adet motosikleti trafikten men etti. Trafikten men edilerek muhafaza altına alınan ve 1 yıldır sahipleri tarafından eksikleri giderilmediği için alınmayan 2 bin motosiklet, Milli Emlak Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve otopark görevlilerinden oluşan komisyon gözetiminde Kırıkkale'den gelen MKE yetkililerine teslim edildi. Vinç yardımıyla iki kamyona yüklenen motosikletlerin MKE tarafından silah endüstrisinde değerlendirileceği öğrenildi.

Motosikletlerin kamyona yüklenmesi esnasında otoparkın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Polis, komisyonun rahat çalışması ve dışarıdan müdahale olmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

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