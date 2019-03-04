Motosikletli kurye 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada gasp edildi Motosikletli kurye döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde gasp edildi.