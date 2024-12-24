Motosikletli suç çetelerine operasyon! 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün son yıllarda ortaya çıkan ve yeni nesil mafya olarak tabir edilen motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesi sürüyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda son 1 hafta içerisinde 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda ise, 17 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve eylemde kullanılan bir adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 40'ı emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.