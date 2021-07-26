Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü asli kusurlu

DHA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:49 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:50

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Yumurtalık-Ceyhan kara yolunda meydana geldi. Serdar Demiryürek yönetimindeki 01 DSD 29 plakalı otomobil, sol şeritte, aynı istikamette seyreden ve kask takmayan ehliyetsiz Umut Sezik yönetimindeki 01 L 0863 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Umut Sezik, metrelerce yükselip, başını asfalt zemine çarptı, yanındaki yolcu Berat Coşgun da düşerek sürüklendi.

Serdar Demiryürek'in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Umut Sezik ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Sezik'in hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Kolu kırılan arkadaşı Berat Coşgun ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

'BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI'

Otomobilin kamerasına yansıyan kazadan sonra, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Serdar Demiryürek'in asli kusurlu olduğu, sol şeritte giden motosiklet sürücüsü Umut Sezik'in de tali kusurlu olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakılan Serdar Demiryürek'in ifadesinde, sol şeritte ilerlediğini belirterek, "Aniden önüme çıktılar. Gördüğüm anda frene bastım ama kazayı engelleyemedim" dediği belirtildi.