23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB: Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu' denildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu bildirildi.
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta bugün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.
 
Bölgede devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, hava harekatı ile desteklenen operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." 

15 Temmuz´da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu´na mehter marşını söyledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

MSB: Şırnak'ta çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Trump'tan ramazan mesajı

Trump'tan ramazan mesajı

Camilere akın ettiler... İlk teravih namazı kılındı

Camilere akın ettiler... İlk teravih namazı kılındı

Başkan Erdoğan'dan 'Ramazan' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'Ramazan' mesajı

Dev derbide ikinci gol geldi | CANLI

Dev derbide ikinci gol geldi | CANLI

Yolcu uçağı iniş yaparken alevler içinde kaldı

Yolcu uçağı iniş yaparken alevler içinde kaldı

Bakan Akar'dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Bakan Akar'dan şehidin ailesine taziye ziyareti

Kuzey Kore yeni bir tür silah denedi

Kuzey Kore yeni bir tür silah denedi
 

POPÜLER HABERLER

Canını hiçe sayarak otomobilin koltuğu yerine, üzerinde yolculuk yaptı

Canını hiçe sayarak otomobilin koltuğu yerine, üzerinde yolculuk yaptı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Şansızlığın bu kadarı da fazla...

Şansızlığın bu kadarı da fazla...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA