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Irak'ın kuzeyinde operasyon! Terör örgütüne ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA11 Ocak 2025 Cumartesi 12:03 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyinde operasyon! Terör örgütüne ağır darbe
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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