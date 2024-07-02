Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon! PKK'ya ağır darbe vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle... pic.twitter.com/NLb6afIkZF