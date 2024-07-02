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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon! PKK'ya ağır darbe vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

2 Temmuz 2024 Salı 10:49 - Güncelleme:
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon! PKK'ya ağır darbe vuruldu
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist hâle getirildi.

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