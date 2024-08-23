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MSB: Irak'ın kuzeyin 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 11:53 - Güncelleme:
MSB: Irak'ın kuzeyin 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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