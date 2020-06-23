MSB: 17 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden yakalandı

23 Haziran 2020 Salı 16:59 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:02

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde devam eden faaliyetlerle ilgili basın bilgilendirmesi yapıldı. COVID-19 tedbirleri kapsamında video şeklinde hazırlanan bilgilendirmede şu bilgiler paylaşıldı:

Toplam 998 PKK/YPG’li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Silahlı Kuvvetlerimiz, kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, yurt içi ve sınır ötesinde, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi büyük bir azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir.

Pınar Bölgesi ile ilgili olarak, son bir ay içerisinde 13 taciz/saldırı gerçekleşmiştir. 15’i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ayrıca, PKK/YPG terör örgütü tarafından EYP’ye dönüştürülmüş 134 adet havan mühimmatı ile 106 adet anti-personel mayın, 2 adet anti-tank mayını, 28 adet havadan atılan mayın ve plastik kap içerisinde çelik bilyeler kullanılarak yapılmış 61 adet EYP ele geçirilerek imha edilmiştir.

Bomba imha timlerimiz bugüne kadar toplam 3182 mayın/EYP’yi etkisiz hale getirilmiştir.

Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız tarafından 10 Haziran’da tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 km uzunluğundaki 1433 tünel kullanılamaz hale getirilmiştir.

PKK/YPG terör örgütü tarafından, Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât alanlarına son bir ay içerisinde 62 taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiş, 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ayrıca, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristi, hain planlarını gerçekleştiremeden yakalanmıştır.

Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile harekâta hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakârlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.