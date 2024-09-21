MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine 17 ve 18 Eylül'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği kaydedildi.

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Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.



Terörü kaynağında yok etmek için... pic.twitter.com/Jos0PDqLys — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2024

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