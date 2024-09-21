MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine 17 ve 18 Eylül'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlarda, Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği kaydedildi.
Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2024
Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında yok etmek için... pic.twitter.com/Jos0PDqLys