İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2024 Cumartesi / 18 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 17 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 17 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine 17 ve 18 Eylül'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği kaydedildi.

"TSK yerli sistemleri kullanmaktadır"

Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe

19 terörist etkisiz hale getirildi
  • terörist etkisi
  • MSB 17
  • terörist operasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.