MSB: Rejim askerleri Rusya'ya teslim edildi
29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya Federasyonu makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiği" bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.
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