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MSB: Rejim askerleri Rusya'ya teslim edildi

29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya Federasyonu makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiği" bildirildi.
 
MSB'den yapılan açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.

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