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PKK'ya bir darbe daha! MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

16 Ekim 2023 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
PKK'ya bir darbe daha! MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz
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MSB'nin açıklaması şöyle:

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.

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