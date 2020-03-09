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MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

MSB: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa / Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu.

09 Mart 2020 Pazartesi 11:02 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 11:02

Türk donanmasının havadaki gözü: P235 Deniz Karakol Uçağı

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