MSB: 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirildi

DHA 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:05 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:14

MSB, yurt içinde ve dışında terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık yapılan bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:



Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3'ü büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 98'i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir.