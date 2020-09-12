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MSB: 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB:'Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

12 Eylül 2020 Cumartesi 09:40 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:40
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