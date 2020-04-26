26 Nisan 2020 Pazar 11:10 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 11:32

Türkiye, bir yandan Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına devam ederken, diğer yandan mavi sularda harekata hazırlık eğitimlerine devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı, 22-24 Nisan 2020 tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de harekata hazırlık eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri; 22-24 Nisan 2020 tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilmiştir. Eğitimlere; değişik tipte 27 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları iştirak etmiştir."