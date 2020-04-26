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MSB: Harekâta Hazırlık Eğitimleri Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri'nin 22-24 Nisan 2020 tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildiğini duyurdu. Eğitimlere 27 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları iştirak etti.

26 Nisan 2020 Pazar 11:10 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 11:32
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Türkiye, bir yandan Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına devam ederken, diğer yandan mavi sularda harekata hazırlık eğitimlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 22-24 Nisan 2020 tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de harekata hazırlık eğitimlerinin icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri; 22-24 Nisan 2020 tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilmiştir. Eğitimlere; değişik tipte 27 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları iştirak etmiştir."

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

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