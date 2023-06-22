MSB: 2'si FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.