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MSB: 2'si FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' denildi.

22 Haziran 2023 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
MSB: 2'si FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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