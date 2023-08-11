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MSB duyurdu: Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 09:52 - Güncelleme:
MSB duyurdu: Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz" ifadeleriyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadelerine yer verildi.

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