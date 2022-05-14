Teröre SİHA darbesi! Bölgede imha edilen sayı 85'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda üç teröristin daha SİHA'lar tarafından öldürüldüğünü duyurdu

Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.

İşte MSB'nin paylaştığı o görüntüler;

MSB: PKK'NIN İNLERİNİ YERLE BİR EDİLİYOR

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi" denildi.