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Hava destekli operasyonda sıkışan 4 terörist böyle teslim oldu

Mehmetçiğin saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava destekli operasyonu ve sıkışan teröristlerin teslim oldukları anların görüntüleri paylaşıldı.

IHA12 Aralık 2022 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
Hava destekli operasyonda sıkışan 4 terörist böyle teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarına devam ediyor.

Bakanlık, hava destekli operasyon sırasında sıkışan teröristlerin teslim oldukları anlara ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Mehmetçiğin telsiz konuşmalarının da yer aldığı görüntülerde saldırıları hazırlığındaki bir grup zorlu arazide tespit ediliyor. Bölgede başlatılan hava destekli operasyon kapsamında sıkıştırılan teröristlerin kaçmalarına engel olmak için kaçış yolları helikopterle ateş altına alınıyor.

Havadaki ve karadaki unsurların birbiriyle koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu terörist grubun çevresi tamamen sarılıyor. Bulundukları yerden kaçamayacaklarını anlayan teröristler silahlarını bırakarak teslim oluyor. Yola inen teröristler komandolar tarafından güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından teslim alınıyor.

Helikopter bölgeden ayrılmadan pilot ile komandolar telsizden, "elleriniz dert görmesin, Allah'a emanet olun" sözleri ile birbirlerini tebrik ederken teslim olan teröristlerle birlikte dört adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi.

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