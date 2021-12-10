İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
Güncel

MSB: 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

10 Aralık 2021 Cuma 13:47 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 13:47
ABONE OL

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.