MSB: 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı

10 Aralık 2021 Cuma 13:47 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 13:47

MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.