Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin, emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2023
Son olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle... pic.twitter.com/CRqkRuKvTA