Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin, emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.