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MSB: 5 PKK'lı terörist emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

20 Ekim 2023 Cuma 10:37 - Güncelleme:
MSB: 5 PKK'lı terörist emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlara devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin, emellerine ulaşamadan ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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