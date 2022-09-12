Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler verildi:

"Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONUNDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Kadıköy köyüne operasyon düzenleyen ekipler, arazide yaptıkları aramada 8 RPG-7 anti tank mühimmatı, RPG-7 anti personel mühimmatı, 10 RPG-7 sevk fişeği, el bombası, 60 milimetrelik 3 havan mermisi, el yapımı patlayıcı, 19 biksi mühimmatı ve bu silaha ait 13 mayon, 130 kalaşnikof mühimmatı, akü, 2 top elektrik kablosu ve 40 elektrikli fünye ele geçirdi. Bölgede operasyon sürüyor.