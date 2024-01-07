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MSB: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hâle getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

7 Ocak 2024 Pazar 12:55 - Güncelleme:
MSB: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hâle getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor" mesajını paylaştı.

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