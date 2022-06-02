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MSB: 68 şahıs hududu geçemeden yakalandı

MSB: Son 7 günde Edirne, Van ve Hatay hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ, 16' sının PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

2 Haziran 2022 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
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