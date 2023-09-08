MSB'den yapılan açıklama şöyle: Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi.