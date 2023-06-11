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Aralarında sözde yöneticiler de var! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırına karşılık verilmiş, örgütün sözde 2 yöneticisinin de aralarında olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.' açıklamasında bulundu.

AA11 Haziran 2023 Pazar 19:55 - Güncelleme:
Aralarında sözde yöneticiler de var! 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir."

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