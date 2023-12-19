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Suriye ve Kuzey Irak'ta PKK'ya operasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

19 Aralık 2023 Salı 10:57 - Güncelleme:
Suriye ve Kuzey Irak'ta PKK'ya operasyon
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MSB, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

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