MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi.
16 Mart 2022 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:37
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi.