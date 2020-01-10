''Ateşkes başlayacak''

10.01.2020 18:13 - Güncelleme: 10.01.2020 18:23

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." dedi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada "

1.İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava / kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır.

2. Bu kapsamda; 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi