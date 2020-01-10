İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8642
  • EURO
    6,5159
  • ALTIN
    293.536
  • BIST100
    118664
Güncel

''Ateşkes başlayacak''

MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurdu

10.01.2020  18:13 - Güncelleme: 10.01.2020  18:23

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." dedi.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada "

1.İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava / kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır.

2. Bu kapsamda; 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi
Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Türkiye'den kardeş ülkeye müthiş TF-X teklifi

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!
Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!

Yunanistan ve İsrail tedirgin! Rusya ve Türkiye'den ortak Doğu Akdeniz planı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.