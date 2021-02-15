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MSB: ABD Gara katliamını PKK'nın yaptığını kabul etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 'ABD Büyükelçisi, Gara katliamından terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti.' denildi.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 23:46 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:52
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Milli Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in, Gara'da 13 Türk vatandaşının katledilmesinden terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Büyükelçi Satterfield ile bu akşam Milli Savunma Bakanlığında bir görüşme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara'ya düzenlenen harekatta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş, Gara'da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir."

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