Son dakika... Bakan Akar: ABD heyetiyle görüşmeler devam ediyor
Milli Savunma Bakanı Akar, '(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz.' dedi.
- AA
Milli Savunma Bakanı Akar, "(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.
Akar, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti." ifadelerini kullandı.
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