MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasında kritik görüşme başladı

Son dakika... MSB: ABD heyetiyle güvenli bölge görüşmeleri saat 10.00'da Ankara'da başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde koordineli şekilde tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin saat 10.00'da Ankara'da başladığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır." denildi.
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