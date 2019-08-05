MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasında kritik görüşme başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır." denildi.