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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in şehit olduğunu duyurdu.

DHA25 Kasım 2022 Cuma 22:41 - Güncelleme:
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Duabey Onur ÖZTÜRKMEN şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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