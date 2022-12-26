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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz'ın şehit olduğunu açıkladı.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 21:57 - Güncelleme:
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 26 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise şehit Korkmaz için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

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