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MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 20:19 - Güncelleme:
MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğu, üç askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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