MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in, meydana gelen araç kazası sonucu şehit olduğu açıklandı.
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa ÖZKARDEŞ meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur.
Kütahya'ya şehit ateşi düştü: Onbaşı Özkardeş'in acı haberi ailesine ulaştı
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz