MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziiye yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Sait TOKTAŞ şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."