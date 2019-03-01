Bedelli askerlikte celp tarihlerinde değişiklik yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır" denildi.
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