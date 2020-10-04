MSB açıkladı: Görev başarıyla icra edildi

<p>Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Parolamız tam isabet. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi.' ifadelerine yer verildi. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/04/a-041020201601822234ef6e7bfa.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/04/x-0410202016018221440b10fc44.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/04/z-04102020160182214478c6312e.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/10/04/c-04102020160182214494a97909.jpg'/>