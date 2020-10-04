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MSB açıkladı: Görev başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevinin başarıyla icra edildiğini bildirdi.

AA04 Ekim 2020 Pazar 17:38 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 17:51
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Parolamız tam isabet. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığımız tarafından, üç F-16 ve bir CN-235 CASA uçağı ile düşük süratli hedeflere taarruz ve koruma görevi başarıyla icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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