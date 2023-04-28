MSB açıkladı! Sudan'a tahliye için giden uçaklar ülkeden ayrıldı

MSB tarafından Sudan'a tahliye için giden uçaklar hakkında açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı." bilgisine yer verildi.