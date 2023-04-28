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MSB açıkladı! Sudan'a tahliye için giden uçaklar ülkeden ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk vatandaşlarını tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçak da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağın, emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını bildirdi.

28 Nisan 2023 Cuma 23:43 - Güncelleme:
MSB açıkladı! Sudan'a tahliye için giden uçaklar ülkeden ayrıldı
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MSB tarafından Sudan'a tahliye için giden uçaklar hakkında açıklama yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı." bilgisine yer verildi.

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