14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7617
  • 6,3439
  • 270.34
  • 105682
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB açıkladı: Tel Abyad Hastanesi onarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve devlet kurumlarınca onarıldığını bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor."

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

ABD'de acil durum! Şehre ulaştı

Komşuda şiddetli deprem

Komşuda şiddetli deprem

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Türkiye'nin tek kadın ustası! 15 çeşit geliştirdi

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler

Tek roketle 14 uyduyu uzaya gönderdiler
 

POPÜLER HABERLER

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

Soygunun kamera kayıtları ortaya çıktı

18 bin yıl yaşında! Köpek mi, kurt mu? Bilim adamları çözemedi...

18 bin yıl yaşında! Köpek mi, kurt mu? Bilim adamları çözemedi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA