Star.com.tr 13 Mart 2020 Cuma 18:23 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 18:39

Milli Savunma Bakanlığı "Son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklamasında "Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG’li terörist tespit edilmiş, toplamda Son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı "22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında RF ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. En son 12 Mart tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 34 devriye icra edilmiştir. Terör örgütünün tahrip ettiği okullardan onarım ve tadilatları tamamlanan 18 okulla birlikte, bölgede toplam 390 okulda eğitim/öğretim devam etmektedir. Ayrıca, bölge halkının huzur içerisinde ibadet edebilmelerine olanak sağlamak maksadıyla mevcut 92 camiden 86’sı, 7 kilisenin tamamı uygun hale getirilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

MSB'nin basın bilgilendirme toplantısında özetle şu bilgiler paylaşıldı:

BARIŞ PINARI BÖLGESİ

Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG’li terörist tespit edilmiş, toplamda Son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında RF ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. En son 12 Mart tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 34 devriye icra edilmiştir. Terör örgütünün tahrip ettiği okullardan onarım ve tadilatları tamamlanan 18 okulla birlikte, bölgede toplam 390 okulda eğitim/öğretim devam etmektedir. Ayrıca, bölge halkının huzur içerisinde ibadet edebilmelerine olanak sağlamak maksadıyla mevcut 92 camiden 86’sı, 7 kilisenin tamamı uygun hale getirilmiştir.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKAT ALANLARI

Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Alanlarına terör örgütü tarafından son bir ay içerisinde 80’den fazla taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir.

Son bir ay içerisinde; Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37 PKK /YPG’li terörist, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK /YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 67 adet mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Operasyonlar sırasında; 1 adet güdümlü tank savar füzesi, 3.500’den fazla hafif silah mühimmatı, 100 kg.’dan fazla Amonyum Nitrat, 36 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 19 adet EYP imha edilmiştir.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir.

Bu kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar; toplam 19.075 personel TSK’dan ihraç edilmiştir. 5.183 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. OHAL’in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 4.038 personel ihraç edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade edilmeyecektir. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz ki, İçimizdeki hainlerin temizlenmesiyle güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri; gerek doğrudan sivil kaynaktan temin edilen gerekse, Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında yetişen gençlerin, saflarımıza katılmasıyla daha da kuvvetlenmiştir, her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir.

CORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLER

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen coronovirüs salgınına yönelik Millî Savunma Bakanlığı olarak devletimiz diğer kurumlarıyla koordineli gerekli önlemler alınmıştır, alınmaya da devam edilmektedir. Bu kapsamda, konuyla ilgili tüm personelin özellikle de harekât bölgelerinde görev yapan birliklerimizin söz konusu salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbir alınmaktadır.

Virüsün İran’da yaygın olarak görülmesi ile birlikte, 22 Şubat tarihinden itibaren sınırımızda görev alan Hudut birliklerinin, yasadışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlenmiş ve hudut birliklerimizin yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edilmesini sağlanmıştır.

Tüm personelin seyahat maksatlı yurtdışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir. Aileleri tarafından bizlere emanet edilmiş askeri öğrenci ve yükümlü Erbaş/Erlerimizin hafta sonu izinleri, bir süre için durdurulmuş, bu süreçte evlatlarımızın moral ve motivasyonunu arttırıcı ilave tedbirler alınmıştır.

Milletimizin teveccüh gösterdiği and içme ve mezuniyet törenlerimize önümüzdeki dönemde bir süre için misafir kabul edilmeyecektir. Bu hususta evlatlarımızdan ve kıymetli ailelerinden anlayış göstermelerini rica ediyoruz. Misafir Askeri Öğrencilerin ülkelerinden dönüşlerinde sağlık kontrollerinden geçirilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır.

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargâhları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir



