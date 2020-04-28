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Terör örgütü PKK Ramazan'ı kana buladı... Onlarca masum sivili katletti!

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Afrin şehir merkezinde bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenlediğini, ilk belirlemelere göre 35 sivilin öldüğünü, 30'dan fazla sivilin yaralandığını duyurdu.

AA28 Nisan 2020 Salı 18:08 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 18:22
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Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 35'ye yükselirken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediğini değerlendiriyor.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

Saldırıda ölen sivillerin sayısı 35'ye yükselirken, en az 30 sivil de yaralandı.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerindeki birçok araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alan eylemler düzenliyor.

Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe hastanelerinin inşaatı sürüyor

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