MSB astsubay alımı mülakatları ne zaman yapılacak? MSB'den açıklama geldi

MSB astsubay alımı mülakatları ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt aranıyor. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine en az ön lisans mezunu adaylar arasından astsubay alımı için başvurular 2018 yılının son aylarında yapıldı. Kamubulteni.com olarak anbean alımları takipçilerimizle paylaşmıştık. Bu alımın sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı ve mülakat detaylarına yer verildi.

MSB astsubay alımı mülakatları 6 Şubat günü başlıyor.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Milli Savunma Bakanlığı 2018 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 06 Şubat 2019 - 28 Mart 2019 tarihlerinde yapılacaktı



Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.



Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando tercihi olanlar) sınavları 06 Şubat 2019 tarihinde yapılacaktır. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 07 Şubat 2019 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.



Deniz Piyade, Hava Piyade [Personel Kurtarma/Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP)], Harita Teknisyeni ve Bando tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da gireceklerdir. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.



Erkek adaylarda; başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar (başvuru sayısı kontenjanın 20 katının altında olduğundan), bayan adaylarda; sınıf bazında kontenjanların 20 katı kadar aday KPSS P3 ve KPSS P93 puanlarına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Sınıf bazında bayan adayların sınav çağrısı için belirlenen baraj puanları tabloda belirtilmiştir."



MÜLAKAT AŞAMALARI



Astsubay alımı mülakat aşamaları şu şekilde;



Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için),

Evrak Kontrol,

Fiziki Değerlendirme,

Kişilik Değerlendirme Testi,

Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

Mülakat Sınavı,

Yüzme Testleri [Deniz Piyade ve Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfları için],

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Teknisyeni sınıfı için),

Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması