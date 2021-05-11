İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2663
  • EURO
    10,0841
  • ALTIN
    487.64
  • BIST100
    1460.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İdlib'te bir askerimiz şehit oldu 4 askerimiz yaralandı
Güncel

İdlib'te bir askerimiz şehit oldu 4 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.' denildi.

AA11 Mayıs 2021 Salı 03:46 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 03:50
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 10 Mayıs'ta ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs'ta ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.