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MSB: BALTOPS-2024 Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Baltık Denizi Bölgesinde gerçekleştirilen BALTOPS-2024 Tatbikatı'nın başladığını bildirdi.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
MSB: BALTOPS-2024 Tatbikatı başladı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6-20 Haziran 2024 tarihleri arasında Baltık Denizi Bölgesinde gerçekleşmekte olan BALTOPS-2024 Tatbikatı başladı. 8 ülkenin katıldığı tatbikatta Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da 3 adet F-16C/D uçağı ve 41 personel ile görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, personelin, tatbikat bölgesine intikal için konuşlu olduğu Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 161'inci Filo'dan hareket görüntülerine de yer verildi.

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