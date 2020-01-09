İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8922
  • EURO
    6,5517
  • ALTIN
    302.423
  • BIST100
    115824
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Barış Pınarı Harekât bölgesinde 1.660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi
Güncel

MSB: Barış Pınarı Harekât bölgesinde 1.660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekât bölgesinde şu ana kadar 1.660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

09.01.2020  11:28 - Güncelleme: 09.01.2020  11:35

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP’leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1.660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP’leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1.660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi pic.twitter.com/TN9z2dQOS8

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 9, 2020

Meğer kâğıt gazetecilik ne kadar zormuş

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi
Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi

Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı
Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti
ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.